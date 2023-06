Usa | è boom dell’intelligenza artificiale | dai film alle cartelle cliniche dei pazienti

Leggi su velvetmag

(Di sabato 17 giugno 2023) C’è ancora OpenAi, l’organizzazione che sviluppa il chatbot ChatGPT, dietro il primo cortometraggio realizzato sfruttando l’intelligenza. Si chiama The Frost ed è undi 12 minuti in cui ogni inquadratura è stata generata dal modello Dall-e 2 di OpenAi, lo stesso su cui si basa il generatore di immagini Image Bing Creator. La società che ha supportato il progetto è Waymark, con sede negli Usa, per una produzione Latent Cinema. La storia di The Frost racconta del viaggio di alcune persone in un mondo in cui il cambiamento climatico è oramai inarrestabile, tanto da aver portato gran parte del pianeta a vivere una nuova era glaciale. Foto Ansa/Epa Ritchie B. TongoIntelligenzaper fare un corto Tecnicamente, il cortometraggio nasce da una sceneggiatura scritta da Josh Rubin, produttore esecutivo di Waymark. ...