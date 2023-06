Uomini e Donne | periodo difficile per Federico Nicotera e Carola Carpanelli | il commento sarcastico di Tina Cipollari

Leggi su isaechia

(Di sabato 17 giugno 2023) L’ultima stagione diha chiuso i battenti oltre un mese fa, ma mentre tutti sono in vacanza a ricaricare le energie, c’èche nemmeno in ferie ha intenzione di riposarsi smettere di fare l’opinionista. In che modo? Beh commentando quella che è la notizia del momento per gli appassionati del dating show di Maria De Filippi, ovvero ildei Nicotelli. Ieri mat, dopo i rumor degli ultimi giorni,ha confermato di attraversare uncon, l’ex tronista che l’ha scelta nel corso del programma. Poche ore dopo la storia dell’ex corteggiatrice, ancheha ...