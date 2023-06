Unai Simon | «Nel calcio moderno | un giorno vinci e sei un dio | l’altro perdi e sei una merda»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 17 giugno 2023) Marca intervista il portiere della Nazionale spagnola,. Contro l’Italia, nella semifinale di Nations League, è stato protagonista di una bella parata su un tiro di Frattesi che, insieme al gol di Joselu, ha fatto sì che la Spagna si qualificasse per la finale con la Croazia.dice di desiderare solo il titolo, adesso. «Un’altra finale, vediamo come va per noi domenica. Voglio davvero portare a casa un titolo».parla del gioco della Spagna contro l’Italia: «Abbiamo giocato tre partite con De la Fuente. Siamo in un processo di transizione. Siamo praticamente gli stessi giocatori, la stessa idea di pressione alta, ma con sfumature diverse tra le idee di Luis Enrique e quelle di De la Fuente». Senti la fiducia di Luis de la Fuente, che conosci da molto ...