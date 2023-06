Una rivoluzione di civiltà

(Di sabato 17 giugno 2023) Il governo Meloni ha deciso di far andare avanti la riforma fino all'approvazione così come è stata concepita dal ministro Carlo Nordio.

E aveva ragione,personalità... Berlusconi mandò al macero il decrepito sistema dei partiti La ...dall'antinomia italiana tipo guelfi e ghibellini Il genio politico di Berlusconi La sua...Il presidente della Casa de las Américas ha ricordato che 'dal 1959 Cuba ha adottatopolitica culturale ed educativa inprospettiva di decolonizzazione'. 'Laè interessata - ha ...L' Intelligenza Artificiale ha mostrato finora solopiccolissima parte delle sue immense potenzialità. Dopo il fenomeno ChatGPT ( di cui abbiamo parlato qui, tra bandi e ritorni ) e ladel porno su OnlyFans , ad assaggiare il ...

"She Leads", la parità di genere nel mondo del lavoro: una ... Italia Informa

In Italia esistono numerosi operatori telefonici mobile che si dividono in operatori proprietari di rete e in operatori virtuali.Dario Campione ci racconta «Raffasofia. Per trovare la felicità-tà-tà (l'accento sulla A)», in cui Marina Visentin racconta quel «bisogno profondo di libertà e di autonomia» incarnato per tutta la vit ...