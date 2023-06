Una proposta per non fermare più la scuola per tre mesi

Leggi su panorama

(Di sabato 17 giugno 2023) L’Italia è una repubblica fondata sugli oratori estivi, sui nonni e – per chi può permetterselo – su vari e onerosi campi estivi basati sullo sport e sull’inglese. Ed è così perché latermina per tutti l’8 giugno per riprendere quattordici settimane dopo, il 12 settembre, mentre i genitori, entrambi lavoratori, di settimane di ferie estive ne hanno mediamente quattro. Serve quindi sempre impiegare in qualche modo per dieci settimane i ragazzi - fin dai più piccoli della primaria - che non possono stare a casa da soli e che devono essere iscritti ad attività di vario tipo, dando spazio alla creatività dei genitori, attingendo al loro conto in banca per i summer camp, oppure confidando sulla disponibilità dei parenti, per lo più nonni che però sono sempre più anziani, e non ci sono per tutti. Quello italiano è un sistema ancora basato sulle lunghe vacanze gestite ...