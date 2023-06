Un posto al sole | anticipazioni dal 19 al 23 giugno 2023

Leggi su fattidigossip

(Di sabato 17 giugno 2023) Marina e Roberto sono sempre più determinati a proseguire la loro lotta senza quartiere. Una contesa che mette a dura prova le fragilità di entrambi, facendo emergere le loro verità più profonde. Una situazione che, pur mettendo a rischio i loro sentimenti, sembra essere l’unica soluzione possibile per affrontare una rivalità che sembra non avere fine. Marina e Roberto, una lotta senza quartiere! Una contrapposizione sempre più fiera e furiosa con Ferri farà affiorare la grande fragilità di Marina. Rosa esprime la sua irritazione con Giulia, mentre Eduardo riesce a trovare il mezzo perché Clara partecipi al colloquio di lavoro con il titolare del ristorante di cui le ha parlato. Nonostante Filippo e Serena cerchino di riconciliare Roberto e Marina, i due sono sempre più determinati a perseguire la loro lotta. Alberto non approva la scelta di Clara di accettare quel lavoro, e Eduardo ...