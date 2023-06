Un party di stelle all’Arena di Verona

... tra automobili leggendarie, musica dal vivo, spettacoli, esibizioni dei mezzi, competizioni e street food ae strisce, prende il via il FOAM's American DAY "of american motors. L'...Non mancano leitaliane, del pop e della dance: 26/07 c'è Gabry Ponte, il 30 luglio ecco ... E' un Openingcoi fiocchi, pensato per chi vuol ballare fino all'alba a due passi del mare ......la tivù (e non solo) in Italia Io sono l'Impero all'inizio della decadenza La frenesia dei...fra centro - destra e centro - sinistra viene frantumato dall'apoteosi del Movimento 5. È il ...

Party Like a Deejay, quante stelle all’Arco della Pace: il racconto del concertone di domenica 11 giugno Radio Deejay

Le stelle sono tante, milioni di milioni, cantava Francesco De Gregori. Versi che sembrano il perfetto sottotitolo all’atteso opening party con red carpet da star dell’Hotel Bulgari che ha davvero ...