Un nuovo gigante in difesa | Inter | primo clamoroso colpo in difesa | Guarda

(Di sabato 17 giugno 2023) L'ha messo a segno ildi mercato. Non si tratta di un nome che fa clamore, ma dovrebbe trattarsi di un calciatore funzionale e a basso costo: si tratta di Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000 che arriva dai danesi dall'Aarhus per fare il vice-Bastoni. Pur essendo destro, Bisseck predilige giocare a sinistra nellaa tre, per questo motivo l'ha deciso di puntare su di lui, oltre che per le caratteristiche fisiche (196 cm). Si tratta di un acquisto che abbassa l'età media di un reparto che sta per perdere Skriniar e D'Ambrosio (entrambi in scadenza di contratto) e che ha rinnovato il 35enne Acerbi e il 31enne De Vrij. Marotta e Ausilio sono stati molto rapidi nel prendere contatto con gli agenti di Bisseck e nel chiudere l'accordo: ...

Inter, ecco Bisseck: è il nuovo gigante per la difesa Radio Sportiva

Ieri incontro in sede con gli agenti. Per il centrale di 1.96 sarà pagata la clausola rescissoria di sette milioni che è esercitabile in due rate ...