Un mese dall' alluvione | tolto il fango restano i problemi

(Di sabato 17 giugno 2023) "Non lasciateci soli". E' la richiesta accorata dei sindaci dei Comuni romagnoli piu' colpitie alluvioni di unfa, che hanno causato 15 morti e migliaia di sfollati. Frane in collina, ...

"Non lasciateci soli". E' la richiesta accorata dei sindaci dei Comuni romagnoli piu' colpiti dalle alluvioni di unfa, che hanno causato 15 morti e migliaia di sfollati. Frane in collina, allagamenti in pianura. Il fango e' stato pulito, ma molti problemi rimangono: mentre la stima dei danni a strade, campi, ...... a un'alluvione, il fango è stato pulito, ma molti problemi rimangono. La stima dei danni a strade, campi, infrastrutture e imprese sfiora i 9 miliardi. A Modigliana le piogge hanno ......motore di ricerca dalla minaccia rappresentata da una nuova ondata di strumenti alimentati'AI, a seguito del successo di ChatGPT . Durante la conferenza per sviluppatori Google I/O del...

Un mese dall'alluvione: “Ma la mia casa è sospesa e non ho visto un euro” la Repubblica

Nel giorno in cui il presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, vola a San Pietroburgo per incontrare Vladimir Putin, dopo il meeting di venerdì con Volodymyr Zelensky per presentare il piano di pace pe ...Comincia dall’ Auditorium San Barnaba di Brescia l’avventura della ventunesima edizione della Nation Cup-Lampo Trophy e della tappa bresciana delle Summer Cups by Dunlop, competizioni tennistiche inte ...