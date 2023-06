Un bimbo di due anni potrà camminare con il reimpianto dei nervi

(Di sabato 17 giugno 2023) AGI - Un bambino di poco meno di 2è stato sottoposto con successo a un innovativo e complesso intervento chirurgico per ripristinare la funzione dell'arto inferiore destro paralizzato. È accaduto all'ospedale Infantile Regina Margherita della Città della Salute di Torino. Il piccolo soffre di mielite flaccida acuta (AFM), una malattia neurologica rarissima, che si manifesta improvvisamente, distrugge il midollo spinale e colpisce principalmente bambini assolutamente sani. "Un importante traguardo è stato raggiunto nell'ambito del trattamento della mielite flaccida acuta (AFM) - spiega l'ospedale - una delle condizioni neurologiche paralizzanti. Questo è il primo intervento di questo tipo eseguito in Europa, portando speranza e nuove prospettive per i pazienti affetti da AFM". Gli effetti della mielite flaccida acuta Questa condizione debilitante può avere ...

Undi poco meno dianni è stato sottoposto a un intervento pionieristico per il ripristino della funzione di un arto inferiore paralizzato. La procedura, che prevede tecniche di ......quei giovani che per girare un video social alla guida di una Lamborghini hanno ucciso undi ... Il gravissimo incident in cuigiorni fa ha perso la vita il piccolo Manuel di 5 anni non solo ...15.59operato gamba,trasferimento nervi Undi poco meno dianni è stato sottoposto a un intervento pionieristico per il ripristino della funzione di una gamba paralizzata. La procedura, che prevede tecniche di riposizionamento dei ...

Trasferimento nervi, bimbo di 2 anni colpito da mielite verso il recupero della gamba Sky Tg24

Un bimbo di soli 3 anni è stato dimenticato a bordo di uno scuolabus, all'interno del quale è rimasto da solo per ben 8 ore, peraltro bloccato dalla cintura di sicurezza del seggiolino. L'episodio si ...TECNOLOGIE AMBIENTALI ALL’AVANGUARDIA TAGLIANO LE EMISSIONI DEL 40% -Il primo dei due traghetti ideati e ordinati da Moby sarà operativo ...