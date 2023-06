Un Big bianconero al Napoli come sostituto di Osimhen | spunta un indizio inequivocabile

(Di sabato 17 giugno 2023) Victorha ancora diversi anni di contratto con il, ma in caso di addio è già pronto ilunLa stagione in casasi è conclusa nel migliore dei modi. Trentatré anni dopo l’ultima volta, gli azzurri tornano a laurearsi campioni d’Italia. I partenopei hanno compiuto una vera e propria impresa, imponendosi in modo perentorio e distruggendo ogni tipo di concorrenza. Quello appena raggiunto dagli uomini dell’orma tecnico Spalletti, è un traguardo inimmaginabile se si pensa ai dubbi che aleggiavano la scorsa estate attorno al. Dubbi, che dopo un anno straordinario, sono tornati all’ombra del Vesuvio. Spalletti, infatti, ha lasciato la guida tecnica della squadra. ...

... cambio ai vertici societari e magri risultati sportivi maturati sui campi - anche a livello internazionale - hanno sollevato un mare di polemiche nell'ambiente. Massimiliano Allegri, ...Chiaramente, il numero 5può fungere da perno basso, creando con Rovella una coppia di ... Le incognite in attacco:sì,noIl fronte offensivo, che scalda tanto il cuore dei tifosi e ...... tra l'altro, nell'ultima annata non è sempre andato d'amore e d'accordo con l'ambiente, ... la prospettiva di non giocare la Champions non entusiasma nessuno deidella Signora. CHI LO ...

Un Big bianconero al Napoli come sostituto di Osimhen, spunta un ... Spazio Napoli

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Chi arriva Chi resta A destra i bianconeri puntano i due esterni del Real Madrid, ma piace anche Holm. Mentre va avanti la trattativa a oltranza con il Marsiglia per trattenere Milik ...