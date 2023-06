Ultime Notizie – temperature roventi fino a oltre 40 gradi

(Di sabato 17 giugno 2023) Ribaltone meteo con l’aria calda dal Sahara e l’anticiclone africano Scipione in espansione dall’Algeria verso l’Italia; la fase relativamente fresca ed instabile è finita dopo il maltempo e le piogge torrenziali che hanno interessato gran parte dell’Italia dal primo maggioalla giornata di ieri. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma il ribaltone meteo, dagli ombrelli agli ombrelloni, dai nubifragi al solleone, dallequasi autunnali alla canicola africana: dal Sahara arriveranno anche le polveri del deserto e renderanno il cielo a tratti velato e giallognolo, in particolare sul Centro-Sud. Ma, nonostante queste sottili velature giallognole, avremo il termometro in impennata: lesaliranno in modo repentino, anche a causa della lunghezza del giorno, con circa 15 ore di luce da Nord a ...

Nelleore gli inquirenti hanno prelevato il Dna della bambina da uno spazzolino da denti per avere un campione da confrontare con eventuali tracce. La pista della guerra tra bande per il ...Londra, Marsiglia e Torino non sono mai state così vicine come nelleore. I soldi del Tottenham per Dejan Kulusevski (30 milioni) danno la spinta decisiva - e ... tutte le17 giugno - 08:...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie: Mosca parla di alcune proposte di pace “che potrebbero funzionare” Virgilio Notizie

La Roma sta cercando di vendere gli esuberi per poter rispettare il FFP entro il 30 giugno. Situazione ardita per il general manager dei giallorossi, Tiago Pinto, che avrebbe già dovuto chiudere a tit ...Per Barbara Palombelli è arrivato il momento di congedarsi dal pubblico di Rete 4 e dire addio a Stasera Italia ...