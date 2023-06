Ultime Notizie – spesa e personale | come sta la sanità della Regione

(Di sabato 17 giugno 2023) Il Covid ha colpito non solo la salute e il benessere psico-fisico di molte persone, ma anche la possibilità di accedere alle cure. In che stato si trova il comparto sanitarioSardegna? Secondo i dati del Mef, nel 2021 lasanitaria corrente in Italia è stata pari 126.640 milioni di euro, dei quali 3.599,3 destinati alla Sardegna, con un aumento di 230 milioni dirispetto al 2020. Un dato che posiziona laall’11° posto, con unadi circa un terzo inferiore rispetto ad altre grandi regioni del MezzogiornoCampania e Sicilia. In Sardegna i risultati d’esercizio sono negativi in percentuale rispetto al finanziamento effettivo per: -7,1% nel 2021, peggio hanno fatto solo Valle d’Aosta, Molise e province autonome di Bolzano e di ...

Tra loro 19 minorenni e anche la piccola Kata , la bambina peruviana di 5 anni di cui non si hanno più. Leimmagini di lei che entra in casa, risalgono ormai a sette giorni fa. IL ...Calci, pugni e poi punizioni corporali, cibo negato e altre privazioni. Sono un racconto dell'orrore gli atti dell'inchiesta che ha messo sotto accusa i titolari e gli operatori della casa famiglia ' ......prove per concorsi pubblici 2023 Nuovi requisiti per accesso a concorsi pubblici 2023 Nuove regole per concorsi pubblici 2023 cosa cambia per bandi e tempi Stando a quanto riportano le,...

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie: Mosca parla di alcune proposte di pace “che potrebbero funzionare” Virgilio Notizie

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi nei centri abitati della regione di Kherson hanno ucciso due persone e ne hanno ferite 25, tra cui tre bambini. Lo riporta su Telegram ...L'ultima foto postata da Nonna Michelle su Instagram ha fatto il pieno di like, ma impossibile non mettere il cuoricino. Un bikini leopardato, capelli sciolti, Michelle è in piedi al timone di una ...