Ultime Notizie Roma del 17-06-2023 ore 20 | 10

(Di sabato 17 giugno 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione andiamo a Mosca in apertura ribadisco che siamo grati a tutti i paesi a tutti gli stati a tutte le figure pubbliche a tutti coloro che parlano di pace di una soluzione pacifica che vogliono rendersi utile Ci sono idee interessanti che possono funzionarie si espressa così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca Maria Zakharova indicazioni al agenzia di stampa russa in cui ha fermato Ok iniziative di Pace per porre fine al conflitto in Ucraina proposte dai vari paesi contengono idee che potrebbero funzionare intanto Kiev conferma che le sue truppe sono impegnate per far avanzare la controffensiva nel sud dell’Ucraina praticamente in tutte le aree le attrici in cui le unità avanzano nel sud hanno successo a livello tattico ha riferito via ...