Ultime Notizie Roma del 17-06-2023 ore 13 | 10

(Di sabato 17 giugno 2023)dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione e da parte di Francesco Vitale in studio in queste ore in atto lo sgombero dell’ex hotel Astor lo stabile occupato dal 19 settembre 2022 in via Maragliano Firenze da dove sabato scorso è scomparsa la piccola casa la bambina peruviana di 5 anni che abita con la famiglia sul posto numerose le forze dell’ordine tra polizia Carabinieri e Guardia di Finanza e Municipale arrivato anche il questore di Firenze Maurizio Auriemma entrato nella struttura ha effettuato un sopralluogo per seguire le operazioni in corso quindi dopo circa mezz’ora è uscito ha lasciato la zona il tratto della strada dove si affaccia l’ex hotel e la strada laterale via Boccherini sono bloccata nel traffico Il palazzo era stato occupato nel settembre scorso Vi abitano perlopiù famiglie di origine peruviana è rumena mentre ormai si inseriscono le ...