Ultime Notizie Roma del 17-06-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 giugno 2023)dailynews radiogiornale per una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le proposte di pace di alcuni paesi sul conflitto in Ucraina contengono idee che potrebbero funzionare a riferirlo e la portavoce del Ministero degli Esteri Russo Maria Zakharova all’agenzia stampa tassa del forum economico che si sta svolgendo a San Pietroburgo Certo che ci sono ha risposto la portavoce rispondendo alla domanda sulla possibilità di idee concrete sulle proposte di pace datemi il Putin sceglie il forum economico internazionale di San Pietroburgo per lanciare il nuove accuse al leader ucraino definendo zielinski non un ebreo ma un disonore per il popolo ebraico la controffensiva Ucraina non ha alcuna chance di successo ha detto Putin Russia può distruggere qualsiasi edificio nel centro di Kiev ma non lo fa per determinate ragioni lo zar dedico nuovo ...