Ultime Notizie Roma del 17-06-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio e scontro tra Francia e Germania sulla riforma del patto di stabilità e crescita dell’Unione Europea Parigi 19 ogni automatismo mentre Berlino chiede Faletti numerici per stabiliti uguali per tutti automatici appunto guardando soprattutto i paesi più indebitati Italia Intanto con il ministro delle finanze Giancarlo Giorgetti rende pubblica la richiesta di una Gold rulla temporanea un’eccezione all’attesa regola sulla traiettoria di spesa chiedendo considerazione un trattamento particolare per investimenti ritenuti prioritari dell’Unione Europea In particolare quelli relativi alla transizione ambientale energetica e digitale Marina Berlusconi al dito nel rispetto dei ruoli la stima e l’affetto e la vicinanza di tutta la sua famiglia Forza Italia lo ha detto il coordinatore azzurro ...