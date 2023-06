Ultime Notizie Roma del 17-06-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 giugno 2023)dailynews radiogiornale sabato 17 giugno Buongiorno da Francesco Vitale in studio nel sud dell’Ucraina le forze armate di Kiev e avanza ne registrano un successo tattico l’ha fermato ieri sera la vice Ministro della Difesa Ucraina Anna maliar in un aggiornamento su telegram di difesa dell’Ucraina continuano a condurre azioni sia offensiva che difensiva hanno successo parziale le nostre truppe operano in condizioni di superiorità aerea di artiglieria del nemico si legge nel messaggio a sud praticamente in tutte le aree direzione in cui le nostre unità Stanno cantando stanno avendo successo tattico stiamo avanzando gradualmente ora fino a 2 km ciascuna direzione ha detto male sulle linee di Cademario Nico sta portando truppe da altre direzioni aumentando la potenza di fuoco a essere forte difesa dell’Ucraina stanno conducendo operazioni sia difensive che contro ...