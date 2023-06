Ultime Notizie – MotoGp Germania 2023 | Bagnaia in pole davanti a Marini

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 17 giugno 2023) Francesco ‘Pecco’centra laposition del Gp di. Sul circuito del Sachsenring il portacolori della Ducati gira in 1:21.409, conquistando la 15/a partenza al palo della carriera in. In prima fila anche il compagno di marca Lucae l’australiano della Ktm Jack Miller. In seconda fila il francese Johann Zarco, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, tutti con una nota della scuderia di Borgo Panigale. A seguire i fratelli spagnoli Marc (Honda) e Alex Marquez (Ducati). Molte cadute nel finale, con diversi tempi cancellati per via delle bandiere gialle. Alle 15 appuntamento con la gara sprint. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione