Ultime Notizie – Bonus barriere architettoniche 75% | anche per infissi e bagno?

(Di sabato 17 giugno 2023) Ilper l’abbattimento dellenegli edifici esistenti continua a suscitare grande interesse, grazie alla detrazione del 75% e alla possibilità di sconto in fattura o cessione del credito. Tuttavia, alcune incertezze applicative hanno reso necessari ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. La Direzione Regionale della Valle d’Aosta dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a un interpello riguardante la sostituzione degliesterni e interni, ha confermato che la detrazione del 75% può essere utilizzata sia per le parti comuni degli edifici sia per le singole unità immobiliari, compresi gli interventi all’interno dei singoli appartamenti all’interno di un condominio, “senza accesso autonomo dall’esterno e non funzionalmente indipendente”. Inoltre, la risposta ha ...