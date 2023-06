Ultime Notizie – Berlusconi nuovo nome aeroporto Linate | proposta al vaglio del Mit

(Di sabato 17 giugno 2023) ”Il Mit ha preso atto con grande interesse delladi intitolare a Silviol’di, un’idea che ha preso forza nelleore. Sarà cura del Mit fare ulteriori approfondimenti e verificare anche la volontà della famiglia”. Lo affermano fonti del dicastero di Porta Pia, commentando ladell’ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

"La riqualificazione dell'area fiera è un aspetto positivo che deve portare benefici a tutta l'area urbana, alla cittadinanza genovese e allo sviluppo sociale ed economico locale. Leemerse dimostrano, invece, che i parametri sui quali questa operazione è stata impostata sono in contrasto con gli obiettivi sopra esposti". La denuncia arriva dall'opposizione (Partito ...Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleAttimi di paura questa mattina in un cantiere edile a Capaccio , dove, per cause ancora da accertare è divampato un incendio. L'allarme scattato intorno alle cinque. Sul posto immediato l'arrivo di ...

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: Possiamo vincere. Putin: Aperti a dialogo per pace. LIVE Sky Tg24

Il giornalista Carlo Laudisa nel suo video per Gazzetta.it ha fatto il punto sulle manovre della Juventus che riguarderanno il reparto difensivo. Ecco quanto sintetizzato da ...Il programma prevede quattro giornate dedicate agli operatori del settore, mentre negli ultimi tre giorni le porte sono aperte anche al grande ...