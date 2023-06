Ultime Notizie – “Alcune iniziative di pace potrebbero funzionare”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 17 giugno 2023) “Ribadisco che siamo grati a tutti i Paesi, a tutti gli Stati e a tutte le figure pubbliche”, a “tutti coloro che parlano di, di una soluzione (pacifica) e che vogliono rendersi utili” e “ci sono idee interessanti che possono”. Si è espressa così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in dichiarazioni all’agenzia di stampa russa Tass in cui ha affermato chediper porre fine al conflitto in Ucraina proposte da vari Paesi contengono idee che”. “Ci sono idee che sono in sintonia con i nostri approcci”, ha detto, citando, “ad esempio, l’iniziativa cinese”. Il problema, ha accusato Zakharova, è che questevengono bloccate “dal regime di Kiev”. “Tutto questo è stato bloccato dal ...