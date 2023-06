Uganda | attacco terroristico contro una scuola | 41 morti | 38 sono studenti “Azione di un gruppo legato a Isis”

(Di sabato 17 giugno 2023)41 le persone uccise durante unlasecondaria Lhubiriha, a Mpondwe, distretto di Kasese, in, poco distante dal confine con la Repubblica Democratica del Congo. Secondo quanto dichiarato dal sindaco del villaggio ugandese, tra ici sarebbero 38, insieme ad una guardia e due membri della comunità locale, questi ultimi uccisi fuori dall’istituto. Le autorità temono inoltre che altrisiano stati rapiti durante l’incursione. I fatti risalgono alla notte tra il 16 e il 17 giugno: secondo quanto riportato dal Daily Express, esercito e poliziaadesso impegnati in un’operdi ricerca degli uomini armati – che secondo le ultime ...

Questo non è il primoa una scuola inattribuito alle Adf. Nel giugno 1998, 80 studenti sono stati bruciati vivi nei loro dormitori in undell'Adf al Kichwamba Technical ...Questo non è il primoa una scuola inattribuito alle Adf. Nel giugno 1999 infatti, 80 studenti sono stati brucati vivi nei loro dormitori in undell'Adf al Kichwamba Technical ...Almeno 41 persone sono morte in un 'terroristico' contro una scuola nell'occidentale. Tra le vittime, 38 sono studenti. Ci sarebbero inoltre 8 feriti in condizioni critiche, trasferiti all'ospedale di Bwera al confine con ...

Uganda, attacco terroristico in una scuola: 41 i morti, 38 sono studenti TGCOM

Le vittime sono soprattutto studenti uccisi in un'azione jihadista contro una scuola. I ragazzi deceduti tra le fiamme. Assassinati pure una guardia e due passanti ...In Uganda almeno 41 persone sono morte in un "attacco terroristico" contro la scuola secondaria di Lhubiriha, nella città di Mpondwe, secondo quanto riferito da un portavoce della polizia del Paese de ...