Uganda | attacco contro una scuola | 25 morti

Almeno 25 persone sono morte in un "terroristico" contro una scuola nell'occidentale, secondo quanto riferito da un portavoce della polizia del Paese dell'Africa orientale. "Finora, 25 corpi sono stati recuperati nella ...Almeno 25 persone sarebbero morte in uncontro una scuola nell'occidentale. "La notte scorsa abbiamo registrato unterroristico da parte di ribelli delle Adf (Allied Democratic Forces) contro la scuola secondaria ...Almeno 25 persone sono morte in un 'terroristico' contro una scuola nell'occidentale, ha riferito il portavoce della polizia del Paese Fred Enanga. 'Finora 25 corpi sono stati recuperati dalla scuola e trasferiti all'...

Uganda, 25 morti nell'attacco terroristico a una scuola RaiNews

Almeno 25 persone sarebbero morte in un attacco contro una scuola nell’Uganda occidentale. “La notte scorsa abbiamo registrato un attacco terroristico da parte di ribelli delle Adf (Allied Democratic ...Risveglio atroce in Uganda: nella notte 25 persone sono rimaste uccise nell'attacco armato a una scuola nella parte occidentale del Paese. Attacco in centro a Nottingham, tre morti ...