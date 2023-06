Ufc | Marvin Vettori vs Jared Cannonier stanotte in tv | programma | orario e streaming

(Di sabato 17 giugno 2023)sfidaintorno alle 06:00 (italiano) della notte tra sabato 17 e domenica 18 giugno. L’incontro si terrà allo Ufc Apex di Las Vegas, dove il fighter italiano cercherà di dare continuità alla recente vittoria contro Roman Dolidze ai punti. Stavolta di fronte c’è, veterano dall’alto dei suoi 39 anni di età. La main card della Ufc Fight Night scatterà alle 04:00 del mattino di domenica 18 giugno, ma per il main event conbisognerà aspettare le 06:00 circa. Potrete seguirlo, come da tradizione, su Dazn, che detiene i diritti tv edella Ufc, che viene raccontata dall’esperta voce di Alex Dandi. SEGUI LA DIRETTA TESTUALE Non è una sfida facile per ...

Vettori torna sull'ottagono e sfida Jared Cannonier. L'incontro all'Apex di Las Vegas avrà luogo nella notte tra sabato 17 e domenica 18 giugno. L'eventoFight Night - con la main card -...Tradotto: laper ora dà priorità a Whittaker (anche lui già sconfitto in due circostanze da Adesanya, ma con dei successi ai danni sia diche di Jared) o ad un match up tutto nuovo (Du ...Vettori contro Jared Cannonier nella notte tra sabato 17 e domenica 18 giugno. AlloApex di Las Vegas il fighter italiano è pronto a tornare sull'ottagono più famoso per continuare la sua ...

Ufc, Marvin Vettori a che ora combatte contro Jared Cannonier ... SPORTFACE.IT

Blaine Henry/Sherdog illustration We get more middleweight action with a Top 5 matchup in the UFC on ESPN 47 main event this Saturday at the UFC Apex in Las Vegas. Jared Cannonier and Marvin Vettori ...Earning a second title shot is extremely difficult. That is the goal for former middleweight title challengers Marvin Vettori and Jared Cannonier.