Ue | Gozi | ' nulla a che fare con fratelli e cognati d' Italia | nessuna alleanza con Ecr e Ppe'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 17 giugno 2023) Roma, 17 giu (Adnkronos) - "Noi con ie id', i postfranchisti di Vox, gli estremisti svedesi o bulgari non facciamo proprio. E vedrete che o si spaccherà l'Ecr o si spaccherà il Ppe o si spaccheranno tutti e due". Lo ha detto Sandronel suo intervento all'assemblea nazionale dei Liberali democratici europei in corso a Bologna. "Leggiamo i giornali, vediamo gli sforzi fatti per legittimare Giorgia Meloni, tutti eccezionali, il tricolore che sventola nel mondo. Poi se torni a mani vuote da Tunisi o devi ancora presentare le modifiche al Pnnr non conta -ha spiegato l'eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo-. E se c'è un problema è colpa di Draghi e anche l'eliminazione dalla Nation league deve essere ...