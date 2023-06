Ucraina-Russia | Putin a leader africani | “Mai rifiutato colloqui pace”

, le news sulla guerra di oggi 17 giugnoLaha cercato a lungo una soluzione pacifica e "non ha mai rifiutato colloqui" con l'. Lo ha detto il Presidente russo Vladimir Putin ricevendo oggi a San Pietroburgo la delegazione di pace ...... lavuole più la guerra, non la pace", ha twittato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. A seguire, Zelensky ha ribadito la linea: niente negoziati con Mosca prima del ...

È quanto ha detto oggi il leader russo alla delegazione africana. Il punto sui colloqui, il conflitto e le parole di Biden.I media russi aggiungono che i medici non sanno se saranno in grado ... e per il quale un tribunale russo ha chiesto l’arresto come terrorista. Da parte ucraina le smentite sono finora indirette o non ...