Ucraina | Russia | “Alcune iniziative di pace potrebbero funzionare”

(Di sabato 17 giugno 2023) (Adnkronos) – “Ribadisco che siamo grati a tutti i Paesi, a tutti gli Stati e a tutte le figure pubbliche”, a “tutti coloro che parlano di, di una soluzione (pacifica) e che vogliono rendersi utili” e “ci sono idee interessanti che possono”. Si è espressa così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in dichiarazioni all’agenzia di stampa russa Tass in cui ha affermato chediper porre fine al conflitto inproposte da vari Paesi contengono idee che”. “Ci sono idee che sono in sintonia con i nostri approcci”, ha detto, citando, “ad esempio, l’iniziativa cinese”. Il problema, ha accusato Zakharova, è che questevengono bloccate “dal regime di Kiev”. “Tutto ...

Tra questi i blackout con cui lacolpisce l'. E poi Brasile , Cina, Myanmar, Pakistan, Cuba, Etiopia, Iran , Giordania, India e Turchia , tra gli altri. Per Article 19, nel loro patto ...L'ultimo messaggio che mi ha mandato quando stavo per partire per gli Usa", rivela, è stato ""lavora per la pace, insisti perch si possa raggiungere un accordo di pace tra, fai di ...Zelensky: "Negoziati solo dopo ritiro, abbattuti due missili Kinzhal su Kiev. Controffensiva verso Mariupol Il problema, ha accusato Zakharova, è che queste iniziative vengono ...

Guerra Ucraina Russia, news. Mosca: "alcune proposte di pace potrebbero funzionare". LIVE Sky Tg24

Si è espressa così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in dichiarazioni all’agenzia di stampa russa Tass in cui ha affermato che iniziative di pace per porre fine al ...Mosca: alcune proposte di pace 'potrebbero funzionare' Putin attacca Zelensky: "è un disonore per gli ebrei" Le proposte di pace di alcuni Paesi sul conflitto in Ucraina contengono idee che potrebbero ...