Ucraina | Russia | Alcune iniziative di pace potrebbero funzionare

(Di sabato 17 giugno 2023) San Pietroburgo, 17 giu. (Adnkronos) - "Ribadisco che siamo grati a tutti i Paesi, a tutti gli Stati e a tutte le figure pubbliche", a "tutti coloro che parlano di, di una soluzione (pacifica) e che vogliono rendersi utili" e "ci sono idee interessanti che possono". Si è espressa così la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in dichiarazioni all'agenzia di stampa russa Tass in cui ha affermato chediper porre fine al conflitto inproposte da vari Paesi contengono idee che". "Ci sono idee che sono in sintonia con i nostri approcci", ha detto, citando, "ad esempio, l'iniziativa cinese". Il problema, ha accusato Zakharova, è che questevengono bloccate "dal ...

Il successivo scoppio della guerra innon ha fatto altro che rafforzare la volontà dei ... Cipro, Kazakistan, Marocco,e paesi del sud - est asiatico affronterebbero i costi maggiori, ...... Maria Zakharova, ha espresso gratitudine verso i Paesi, gli Stati e le figure pubbliche che parlano di pace e offrono soluzioni pacifiche per il conflitto in. Ha sottolineato che ci sono ...Gi altri aspetti trattati nel libro sono: Katechon e Terza Roma, Holodomor in, Vegetarismo ed omofobia ine, infine, La guerra in. Al termine degli interventi dei relatori ...

Ucraina-Russia, le notizie di oggi | Putin, la controffensiva Ucraina non ha «alcuna possibilità di successo» Corriere della Sera

San Pietroburgo, 17 giu. (Adnkronos) – “Ribadisco che siamo grati a tutti i Paesi, a tutti gli Stati e a tutte le figure pubbliche”, a “tutti coloro che parlano di pace, di una soluzione (pacifica) e ...Durante il Forum economico di San Pietroburgo, il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohamed bin Zayed Al Nahyan ha tenuto un colloquio cn omologo russo Vladimir Putin ...