Ucraina | il ‘padre’ di Russia Ecumenica | “Spiragli pace con autorità religiose che si muovono insieme”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 17 giugno 2023) Don Mercanzin: "Una mossa politica importante lo spostamento disposto da Putin dell'icona di Rublev"diper l’. “Sembra che le, cattoliche e ortodosse, si stiano finalmente muovendo di concerto. E che quindi il Papa non si muova più da solo, ma in ‘sinfonia’ . Questa potrebbe essere la vera novità: se si mettono d’accordo le religioni, potrebbe essere più facile arrivare alla”, sottolinea all’Adnkronos il fondatore di, don Sergio Mercanzin ricordando: “diceva il teologo Hans Kung, collega e rivale di papa Ratzinger, che ‘non c’ètra i popoli se non c’ètra le religioni’”. Il sacerdote, pensando alla prossima tappa della missione di ...