Ucraina | Biden | “Kiev nella Nato? Deve rispettare tutti gli standard”

(Di sabato 17 giugno 2023) (Adnkronos) – Il presidente americano Joenon intende facilitare l’ingresso dell’abbassando il livello deglirichiesti. Alla domanda dei giornalisti se talipotrebbero essere ammorbiditi perha risposto: “No, devonogli stessi. Non la renderò più facile”. “Penso che abbiano fatto tutto per dimostrare la capacità di coordinamento militare, ma c’è una questione ampia. Il loro sistema è sicuro? E’ non corrotto? Raggiungegliche rispettanogli altri membri della? Penso che lo faranno. Penso che possano farlo. Ma non è automatico”, ha affermato, citato dalla Cnn, mentre parlava ...

Nel frattempotenterà di ottenere qualche successo in politica estera, continuando a guidare il fronte occidentale contro la Russia a difesa dell'. Da un lato, come annunciato prima del ...Leggi anche L'non avrà un accesso agevolato alla Nato, avverte'Devono soddisfare gli stessi standard, quindi non lo renderemo facile', ha affermato il presidente degli Stati Uniti. Ma ...Il presidente americano Joenon intende facilitare l'ingresso dell'nella Nato abbassando il livello degli standard richiesti. Alla domanda dei giornalisti se tali standard potrebbero essere ammorbiditi per Kiev ha ...

Ucraina, Biden: 'Kiev nella Nato Deve rispettare gli stessi standard' Sky Tg24

Sette Paesi africani alla Corte dello Zar per una missione quasi impossibile: presentare un'iniziativa di pace – l'ennesima – per un negoziato sull'Ucraina.Dopo oltre un anno di guerra potrebbe finalmente intravedersi uno spiraglio di pace in Ucraina. A far sperare sono le parole pronunciate da Vladimir Putin nel corso di un incontro con una delegazione ...