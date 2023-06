Uccise una ventenne 28 anni fa e fece sparire il corpo | arrestato a Sanremo un ristoratore 70enne ' La giovane fu fatta a pezzi'

(Di sabato 17 giugno 2023) Svolta in un cold case del 1995. La Procura di Imperia ha annunciato di avere risolto il caso arrestando aun uomo di oltre 70, accusato di avere ucciso in Svezia una ragazza e di averne ...

'Non perdere altro tempo, Mariù! Se tira brutta aria vieni via', lo aveva esortato durantetelefonata Nino, preoccupato per il crescente pericolo. Ma a questo punto la condanna di Mario è già ...Nel corso delle indagini, i poliziotti svedesi trovarono tracce ematiche e capelli di Sargonia Dankha nel bagagliaio diFord Escort rossa: elementi che fecero ipotizzare l'omicidio e portarono a ...... la stessa mafia cheil generale Dalla Chiesa, padre di Rita. 'Ha dimenticato le collusioni ... La replica ègran lezione: 'Se la mantenga con onestà e generosità d'animo. La vedrà meno brutta'...

Uccise una ventenne 28 anni fa e fece sparire il corpo: arrestato a Sanremo un ristoratore 70enne. «La giovane leggo.it

Svolta in un cold case del 1995. La Procura di Imperia ha annunciato di avere risolto il caso arrestando a Sanremo un uomo di oltre 70 anni, accusato di avere ucciso in Svezia una ragazza ...Una donna di 32 anni è stata arrestata e accusata di aver torturato e tentato di uccidere il figlio di 12 anni in Austria. La madre rinchiudeva il dodicenne in una gabbia ...