(Di sabato 17 giugno 2023) AGI - Provocò la morte deidi 13 e 9 anni, correndo a 140 all'ora mentre faceva un video inFacebook e si riprendeva alla guida della sua Bmw 320. Adesso per Fabio Provenzano, 38 anni, originario di Partinico (Palermo) è arrivata la condanna definitiva: 4 anni e 8 mesi per duplice omicidio stradale. La sentenza, emessa col rito abbreviato dal Gup del tribunale di Trapani, non è stata impugnata dall'imputato né dalla Procura e per questo è passata in giudicato. La moglie divorziata, costituita parte civile con l'assistenza degli avvocati Anna Maria Tonnicchi e Franca Castellino, non ha avuto risarcimento perché già indennizzata dalla compagnia di assicurazione. A Provenzano è stata ritirata la patente, ma ha evitato conseguenze più gravi: oltre a fare lasulaveva assunto cocaina prima di ...

Uccise i figli per una corsa in auto in diretta social, condannato AGI - Agenzia Italia

Un 38enne di Partinico dovrà scontare la condanna definitiva a 4 anni e 8 mesi per aver provocato la morte dei figli di 13 e 9 anni. Si era lanciato a 140 chilometri orari sulla sua Bmw ...