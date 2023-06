(Di sabato 17 giugno 2023) AGI - Latorna alla formula 'pre-pandemia' ma gli studenti, dopo tre anni di didattica a singhiozzo, non si sentono pronti: un quarto di quelli sentiti dalla piattaforma specializzata.it ha infatti deciso di rivolgersi a un tutor privato per la preparazione dell'esame. Seconda prova e colloquio orale i passaggi considerati più "ostici". Un maturando su 4, mette in evidenza Skuola.net, è stato "costretto" a ricorrere allenel corso di questo anno scolastico. La spesa media è stata di 439 euro, circa il 10% in più rispetto al dato medio per le scuole superiori nel loro complesso. Il 31% di chi svolgesi sta concentrando soprattutto sulle materie funzionali alla seconda prova, il 33% a quelle necessarie a sostenere il colloquio orale. Il 26% sta ...

Nonostante ciò, spessoi dubbi a riguardo vengono dimenticati durante le vacanze, specie ... La situazione èparadossale, perchénessuno si sogna di uscire nella quotidianità in ...'Io ho i miei problemi - ha aggiunto - ho 150 processi,quelli che sono andati via dal Movimento mi hanno denunciato quando ero capo politico'. Vedi Anche 'Basta vite precarie', Conte: '...Ancora dal palco della manifestazione romana, Grillo ha detto: "quelli che sono andati via dal Movimento mi hanno denunciato, ho 150 processi. Sono alla mia terza vita, cosa ne sapete voi,...

Tutti, o quasi, a ripetizioni private prima della maturità AGI - Agenzia Italia

Uno studio di Skuola.net rivela che il 25% degli studenti prossimi al diploma hanno chiesto un aiuto per prepararsi alla grande prova. E l'incubo più ricorrente è la seconda prova scritta assieme alla ...D'estate il costume si abbina al caftano. Lo spunto arriva dritto da Elisabetta Gregoraci, che per i primi look balneari di questa estate ha scelto due completi coordinati. L'idea è da copiare e c'è ...