TUDUM 2023 | l' evento globale targato Netflix oggi a partire dalle 22 | 30 | seguitelo con noi su Twitch

(Di sabato 17 giugno 2023) A22: 30 in diretta dal Brasile l'con le anticipazioni sulla nuova stagione: ecco come seguirlo insieme a Movieplayer.it in diretta live su. Il gran giorno è arrivato.sabato 17 giugno, aore 22:30 (ora italiana), in diretta da San Paolo del Brasile, torna l'appuntamento più atteso dagli eventi, l'in cui saranno annunciate novità e anticipazioni di cosa ci attende sullo streamer nei prossimi mesi. I fan di tutto il mondo sono invitati a collegarsi in diretta su YouTube.com/per apprendere ...

