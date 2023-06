Trinchera e Corvino | “Il Milan ha controriscattato Colombo”

(Di sabato 17 giugno 2023)del Lecce hanno parlato in conferenza stampa del futuro di, calciatore del

LIVE - Corvino e Trinchera: "Vogliamo continuare con Baroni ... Calcio Lecce

(ANSA) - LECCE, 17 GIU - Il nuovo ciclo del Lecce, in vista del prossimo campionato di serie A, vorrebbe ripartire ancora con Marco Baroni. La volontà del club giallorosso è ...Il nuovo ciclo del Lecce, in vista del prossimo campionato di serie A, vorrebbe ripartire ancora con Marco Baroni. La volontà del club giallorosso è stata ufficializzata in una conferenza stampa dal r ...