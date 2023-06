Tribeca Film Festival 2023 | il glam sul red carpet

(Di sabato 17 giugno 2023) Iltorna nuovamente ad animare New York con il suo red, le anteprime e i look scoppiettanti delle star, come il cast di Outlander. Torna l’appuntamento del, una kermesse cinematografica che ogni anno si svolge in quel di New York e cattura spesso l’attenzione delle celebrità del grande e piccolo schermo. Non molti sanno che questoè stato fondato anche da Robert De Niro a seguito degli attentati dell’11 settembre. L’obiettivo, infatti, era aiutare a rivitalizzare i dintorni di. Sono trascorsi diversi anni da allora e le celebrità non hanno mai smesso di calcare quel red...

Girare Alien 3 è stata un'esperienza particolarmente complicata per il regista David Fincher , come ha spiegato durante un evento organizzato dalFestival. Il filmmaker, all'epoca, era al suo esordio dietro la macchina da presa di un lungometraggio e aveva sostituito all'ultimo minuto Vincent Ward. Una situazione complicata ...Altro, altro tappeto rosso da urlo! Parliamo della prima newyorkese di "Asteroid City" dove ... blusa bianca e ampi pantaloni satin alla cena organizzata da Chanel in occasione del...Favino è alfestival a New York dove ha presentato L'ultima notte di amore di Andrea Di Stefano. Proposte da Hollywood "In questo ultimissimo periodo no. C'è stato un momento in cui mi ...

Pierfrancesco Favino è sul set di Napoli - New York di Gabriele Salvatores, tratto da un soggetto scritto a quattro mani, nel dopoguerra, da Federico Fellini e Tullio Pinelli, "che avevano una capacit ...Carrie, 25 anni dopo 'Sex and the City'. Lo sport e KD. Il thriller aereo con Idris Elba. Le 'Great Expectations' di Dickens in serie ...