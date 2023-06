Treviso | i vigili beccano 10mila auto senza assicurazione in 12 ore di controlli La beffa | niente multe

(Di sabato 17 giugno 2023) 9300: è il numero diprive o di revisione o disorprese dalla Polizia Locale diin sole dodici ore. Il conto deriva da un’indagine effettuata nei giorni scorsi e voluta dal comandante della Polizia Locale Andrea Gallo. Una ricerca in realtà avviata per «cercarerubate», come ha spiegato lo stesso Gallo al Corriere del Veneto: «per fortuna non ne abbiamo trovata nemmeno una. Poi il sistema ci consentiva anche ulteriori ricerche e su quelle abbiamo insistito». Così, dalle 8 alle 20, sono stati controllati tutti i veicoli in transito sulle strade cittadine a largo scorrimento comprendenti tangenziale, viale Vittorio Veneto, Feltrina e Viale della Repubblica. Su 176mila veicoli, 4500 sono risultati privi di, 4800 di revisione. Le rilevazioni sono state ...

urbani dierano a caccia di auto rubate e hanno messo in atto un'indagine innovativa e a larga scala. Il risultato, però, ha lasciato gli agenti con un palmo di naso: quasi 10.000 fra ...9300: è il numero di auto prive o di revisione o di assicurazione sorprese dalla Polizia Locale diin sole dodici ore. Il conto deriva da un'indagine effettuata nei giorni scorsi e voluta dal comandante della Polizia Locale Andrea Gallo. Una ricerca in realtà avviata per "cercare auto ...... insieme aidel fuoco e all'elisoccorso di Verona Emergenze. Per il centauro 19enne non c'è ... Nella stessa giornata un'altra tragedia ha colpito Caerano di San Marco, in provincia di, ...

Treviso: i vigili beccano 10mila auto senza assicurazione in 12 ore ... Open

A Treviso 10.000 auto senza revisione o assicurazione scovate in appena 12 ore di controlli. Però gli automobilisti possono stare tranquilli ...Forse ti può interessare Il motociclista morto sulla Treviso mare è stato decapitato da un cavo di ... arrivate un’ambulanza infermierizzata e un’automedica, insieme ai vigili del fuoco e ...