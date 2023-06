Tremenda scossa di terremoto scatena il panico | la più forte dal 2022

Leggi su tvzap

(Di sabato 17 giugno 2023) SOCIAL. Unadidi magnitudo 5.8 della scala Richter ha colpito una parte dell’Europa, generando preoccupazione tra la popolazione. L’evento sismico, considerato il più potente registrato nel paese dal 2002, è stato confermato dall’Ufficio sismologico centrale, come riportato dall’emittente Bfmtv. La violentahato un’onda ditra le persone che hanno avvertito ile si sono precipitate per strada in cerca di sicurezza. Numerosi edifici hanno subito danni strutturali, con crolli parziali e crepe nelle pareti. Al momento non si hanno notizie di vittime o feriti, ma le autorità locali sono impegnate nel monitorare attentamente la situazione e stanno effettuando controlli approfonditi per garantire la sicurezza dei ...