Tre archivi per ripercorrere la storia della moda italiana

Leggi su linkiesta

(Di sabato 17 giugno 2023) Se non avete ancora ascoltato la nuova puntata de “La teoria”, il podcast di Giuliana Matarrese per Linkiesta Eccetera dedicato al fashion system, cliccate qui C’è un triangolo rettangolo, in Emilia-Romagna, tra San Martino del Rio, la periferia di Bologna e quella di Ferrara, all’interno del quale si nasconde un patrimonio dal valore smisurato per la, ma non solo. Siamo lontani dal Mare Adriatico e dalla sua mitologia, che ha fornito tanto materiale alla nostra cinematografia, sui livelli più disparati: dai Vanzina alle produzioni Netflix adolescenziali, passando per lad’amore travagliata e proibita tra Alain Delon e una sua studentessa, in La prima notte di quiete di Zurlini (1972). Sullo sfondo, Rimini con il mare in ...