Buone notizie in casa Juventus , si èlaper la cessione di Dejan Kulusevski al Tottenham a titolo definitivo. Secondo quanto riportato da Sportitalia, i londinesi verseranno nelle casse bianconere 30 milioni di euro (...Unainfinita vissuta a Milano che si èsoltanto in serata quando è arrivata la notizia del si da parte di Ferrero, azionista di maggioranza, all'aumento di capitale lungamente ...Si sarebbelatra Massimo Ferrero e Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi per la cessione della Sampdoria. Il consiglio di amministrazione avrebbe ricevuto semaforo verde per l'aumento di ...

Trattativa sbloccata: l’Inter cede il big, si chiude per il top player Sport News.eu

I viola tornano su un obiettivo noto della dirigenza gigliata nella gestione Commisso Domenico Berardi è la prima scelta di Italiano e co. tanto che in occasione dell’ultima sfida con il Sassuolo, le ...La cessione del giocatore dell’Inter sblocca la trattativa per l’acquisto di Davide Frattesi dal Sassuolo. Ecco tutti i dettagli su questo affare di calciomercato. L’Inter guarda al futuro. Una ...