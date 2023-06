Traffico Roma del 17-06-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 giugno 2023) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati all’ascolto code a tratti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare tra via Laurentina & via Tuscolanaintenso verso la capitale su via Cristoforo Colombo code a tratti tra Casal Palocco e via di Malafede fine su via Pontina tra Pomezia e via di Pratica Verso il raccordo tra Castel di Decima e via di Pratica Nella direzione opposta ricordiamo che fino a domani è modificata la circolazione in prossimità dell’aeroporto di Pratica di Mare dove Sono in corso le vibrazioni per il Centenario dell’aeronautica militare a nord della capitale rallentamenti su via Flaminia tra Saxa Rubra e via dei Due Ponti verso il centro auto in fila anche su via Salaria tra via di Villa Spada e l’aeroporto dell’Urbe in tema di trasporti per tutta la giornata di domani servizio ferroviario sospeso sulla linea le 1 ...