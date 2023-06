Traffico Roma del 17-06-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 giugno 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità in centro o riaperta alvia Veneto tra via Boncompagni è sempre in centro corteo questo pomeriggio e 25 linee tra bus e tram limitati o deviate su percorsi alternativi la manifestazione sfiderà dalle 14 alle 19 da Piazza della Repubblica a via dei Fori Imperiali su Largo Corrado Ricci intanto all’Eur Oggi sono pedonalizzate alcune strade in vista della notte bianca del quartiere parziale stop alsu Viale Europa viale Beethoven e Viale America e viale Tupini ferrovia Metre oggi per interventi tecnici in vista dell’apertura della stazione di Acilia Sud la tratta Vitinia Colombo sarà chiusa fino alle ore 18 bus sostitutivi da Eur Magliana alla stazione Colombo la tratta Porta San Paolo Tor di Valle non subirà ...