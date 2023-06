Traffico Roma del 17-06-2023 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 giugno 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità circolazione Regolare sul grande raccordo anulare sul Urbano della A24L’Aquila un incidente alle porte diin via di Casal Palocco in corrispondenza della Cristoforo Colombo sta provocando qualche disagio che rallentamenti per incidente sulla via del mare all’altezza di via di Malafede tratti sulla Pontina in uscita della capitale da Spinaceto a via di Pratica di Mare per i disagi dovuti la manifestazione Centenario 16 e 17 e 18 giugno presso l’aeroporto militare di pratica di mare con partenza alle 9 e che terminerà alle 21:30 di domani nella fascia oraria 9 21:30 un incidente ancora cona rilento in via del Porto Fluviale in città fino via Giuseppe Acerbi ed uno in piazza dell’esquilino vicino via Daniele ...