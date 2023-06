Traffico Roma del 17-06-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 17 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno avete trovati dalla redazione circolazione senza particolari conseguenze per ilsul Grande Raccordo Anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila non gli incidenti alle porte diin via di Casal Palocco in corrispondenza della Cristoforo Colombo e uno a Lido di Ostia in via Alessandro Piola Caselli all’altezza di via Capo Spartivento a via delle 6 di oggi la manifestazione notte bianca all’Eur contro sito vietato in viale Europa da viale Beethoven a viale Umberto Tupini su Viale America da viale Beethoven a viale Umberto Tupini è ancora su via Tupini divieto di transito da piazza Gandhi a Largo Ataturk fino alle 6 di domani per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Maria Barbara Taormina per il momento è tutto ...