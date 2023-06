I carabinieri Forestali del Nucleo dei carabinieri Cites di Venezia hanno smantellato undiproveniente dalla Romania , radicatosi in provincia di Verona ma con diramazioni su tutta ...4 I carabinieri forestali del Nucleo Carabinieri Cites di Venezia con la collaborazione del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Verona, hanno smantellato un fiorentedidi razza Bouledogue francese proveniente dalla Romania, radicatosi in provincia di Verona ma con diramazioni su tutta la Penisola. - continua sotto - "Ghost kennel" (allevamento ...Ildi(che non erano tracciabili per l'assenza del microchip identificativo) veniva mascherato attraverso la falsificazione dei documenti europei che dovevano accompagnare i vari ...

Traffico di cuccioli: 4 indagati a Verona TGLA7

I cuccioli, arrivati in Italia venivano spacciati dal rivenditore come provenienti da un suo allevamento in Romania. Tutto falso, tanto che l'operazione è stata denominata " Ghost kennel" proprio per ...Smantellato dopo due anni di indagini e una denuncia un fiorente traffico di cani di razza Bouledogue francese proveniente dalla Romania ...