Trafficavano cuccioli di cane dalla Romania | in quattro a processo – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 17 giugno 2023) Un traffico didi razza Bouledogue francese, provenienti, che fruttava una media di 600 euro a cagnolino e, partendo dal Veneto, si era esteso in tutta Italia. Ad interrompere l’affare sono stati i carabinieri del Nucleo Cites di Venezia con la collaborazione del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Verona, sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Verona, e in particolare del pm Stefano Aresu, che hanno smantellato un fiorente traffico didi razza, radicatosi in provincia di Verona ma con diramazioni su tutta la Penisola. L’operazione “Ghost kennel” ha scoperto come il gruppo eludesse le norme sul commercio di animali di affezione e quelle internazionali sul trasporto di animiali. Gli indagati e rinviati a giudizio sono ...