Tortora | Schlein | ' quarant' anni dopo sua vicenda ci interroga e ci impegna'

(Di sabato 17 giugno 2023) Roma, 17 giu (Adnkronos) - "quell'arresto, quel carcere ingiusto, quella vita e quella dignità violate sono ancora un monito: la drammatica storia di Enzotutte e tutti e cia lottare perché la giustizia non divenga terreno di scontro tra fazioni ma materia su cui si interviene con scelte equilibrate per rafforzare i diritti e le garanzie di tutti, e per renderla sempre più giusta ed efficace nel perseguire la legalità e gli obiettivi previsti dalla Costituzione”. Lo dice la segretaria del Pd Elly

Come disse Enzoquando ritornò in tv dopo la sua odissea giudiziaria: dove eravamo rimasti Ah, sì. All'... Troppo bello quel gesto di maturità politica da parte di Ellydi recarsi al ...... tutti i dettagli del matrimonio di Antonella Rossi La segretaria del PD Elly: "Di fronte ... L'amicizia è un legame fondamentale ma nessuno, dopo, è stato al centro di un'indagine ...Estratto dell'articolo di Robertoper www.liberoquotidiano.it paolo kessisoglu imita ellya dimartedi 2 A Di Martedì Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu […] hanno preso in giro la segretaria del Pd, Elly, ...

Tortora: Schlein, 'quarant'anni dopo sua vicenda ci interroga e ci ... Gazzetta di Modena

Roma, 17 giu (Adnkronos) – “Quarant’anni dopo quell’arresto, quel carcere ingiusto, quella vita e quella dignità violate sono ancora un monito: la drammatica storia di Enzo Tortora interroga tutte e t ...40 anni dopo quella vergogna dell'arresto di Enzo Tortora abbiamo perso solo tempo ma finalmente è arrivata una riforma concreta, equilibrata, corretta. - Lo afferma l'on Alfredo Antoniozzi vice capog ...