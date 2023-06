Torta fragole e vaniglia | soffice e cremosa come un budino

Leggi su donnaup

(Di sabato 17 giugno 2023) Questa è unasemplicissima da realizzare: decorata con lee arricchita dalla, si realizza utilizzando una confezione diin polvere. Fa parte di quelle ricette super rapide, indispensabili per soddisfare un improvviso desiderio di dolce. Si presenta in pompa magna, rivestita da una glassa che lascia intravedere la frutta e invoglia all’assaggio. Gustandola sono ben tre le consistenze diverse che incantano il palato: una base, una farcitura golosa e la copertura diche si amalgama a meraviglia con il resto degli ingredienti, deliziando le pupille vostre e di chi amate. Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, farete in un baleno. Iniziamo!: gli ingredienti Per ...