Torneo Avvenire 2023 | Mecarelli e Pistola in finale

(Di sabato 17 giugno 2023) Due italiani. Meglio, due nativi di Jesi, Michelee Ilary, saranno i protagonisti delle finali della 56ª edizione del, Super Category Under 16 del Tennis Europe Junior Tour, giunto all’ultimo atto sui campi in terra battuta dello storico Club Ambrosiano. Il primo a staccare un tagliando valido per il match clou di domenica è stato. Una sorpresa, perché il 16enne marchigiano, n.168 del ranking mondiale di categoria, non partiva certo tra i favoriti ma, partita dopo partita, ha conquistato i favori del pubblico milanese. Palle corte, passanti e accelerazioni fulminanti sono stati fatali anche al brasiliano Victor Cunha Winheski de Lima. Un dominio, quello dell’azzurro, che non ha mai perso l’iniziativa fino al clamoroso rovescio in controbalzo, giocato di ...

Allora la squadra allenata da Mister Roberto Donadoni e salvatasi con tranquillità in C1, non si iscrisse alsuccessivo e dovette ripartire dall'Eccellenza appunto. In mezzo, dal 2002 a oggi, ......televisioni commerciali a diffusione nazionale inaugurate proprio nel 1980 " non a caso un... Ora è il tempo del disimpegno, del riflusso, di un eterno presente, di unche non promette ......sono tra i last four della 56ª edizione del Super Category Under 16 del circuito junior di Tennis Europe Erano sei gli azzurri impegnati nei quarti di finale della 56ª edizione del, ...

Cinque volte Italia nel Torneo Avvenire numero 56 fitp.it

Milano - Erano sei gli azzurri impegnati nei quarti di finale della 56ª edizione del Torneo Avvenire, Super Category Under 16 del Tennis Europe Junior Tour in ...Darderi e Mecarelli nel tabellone maschile e Pieroni, Pistola e Giambelli nel femminile sono tra i last four della 56ª edizione del Super Category Under 16 del circuito junior di Tennis Europe ...